Фото: инстаграм Крыховяка/Автор неизвестен

Полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк перешёл в клуб из Саудовской Аравии "Аль-Шабаб".

Об этом сообщается на официальном сайте аравийской команды.

Выходит, что поляк активировал правило ФИФА и на сезон покинул РПЛ.

В прошлом сезоне Крыховяк провел 15 матчей за "Краснодар", в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Вторую половину минувшего сезона он провёл в греческом АЕКе.

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