Фото: твиттер Гжегожа Крыховяка/Автор неизвестен

Хавбек "Краснодара" Гжегож Крыховяк может перейти в клуб из Саудовской Аравии.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети, в услугах опытного футболиста заинтересован "Аль-Шабаб".

По информации источника, переговоры между сторонами уже идут.

Сам игрок уже получил предложение и взял время на раздумия.

Вторую половину минувшего сезона Крыховяк провёл в греческом АЕКе на правах аренды.

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