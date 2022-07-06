Крыховяк может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Теги краснодаргжегож крыховяк

Крыховяк может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Фото: твиттер Гжегожа Крыховяка/Автор неизвестен

Хавбек "Краснодара" Гжегож Крыховяк может перейти в клуб из Саудовской Аравии.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети, в услугах опытного футболиста заинтересован "Аль-Шабаб".

 По информации источника, переговоры между сторонами уже идут.

Сам игрок уже получил предложение и взял время на раздумия.

Вторую половину минувшего сезона Крыховяк провёл в греческом АЕКе на правах аренды. 

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