Крупные победы "Реала", "Ман Сити" и "Шахтера", позор "Челси": результаты Лиги чемпионов 6 сентября

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Крупные победы "Реала", "Ман Сити" и "Шахтера", позор "Челси": результаты Лиги чемпионов 6 сентября

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Состоялись восемь матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Реал" разгромил "Селтик", "Манчестер Сити" уничтожил "Севилью", "Шахтер" одержал крупную победу над "РБ Лейпциг".

Группа Е

"Динамо" Загреб Хорватия – "Челси" Англия - 1:0 (1:0)
Гол: Оршич, 13 - 1:0

"Ред Булл Зальцбург" Австрия – "Милан" Италия - 1:1 (1:1)
Голы: Окафор, 28 - 1:0, Салемакерс, 40 - 1:1

Группа F

"Селтик" - "Реал" - 0:3 (0:0)
Голы: Винисиус Жуниор, 56 - 0:1, Модрич, 60 - 0:2, Азар, 77 - 0:3

"РБ Лейпциг" Германия – "Шахтер" Украина - 1:4 (0:1)
Голы: Швед, 16 - 0:1, Симакан, 57 - 1:1, Швед, 58 - 1:2, Мудрик, 76 - 1:3, Траоре, 85 - 1:4

Группа G

"Боруссия" Дортмунд Германия – "Копенгаген" Дания - 3:0 (2:0)
Голы: Ройс, 35 - 1:0, Геррейру, 42 - 2:0, Беллингем, 83 - 3:0

"Севилья" Испания – "Манчестер Сити" Англия - 0:4 (0:1)
Голы: Холанд, 20 - 0:1, Фоден, 58 - 0:2, Холанд, 68 - 0:3, Диаш, 90 - 0:4

Группа Н

"Бенфика" - "Маккаби" Хайфа – 2:0 (0:0)
Голы: Рафа Силва, 49 - 1:0, Гримальдо, 54 - 2:0

ПСЖ - "Ювентус" - 2:1 (2:0)
Голы: Мбаппе, 5 - 1:0, Мбаппе, 22 - 2:0, Маккенни, 53 - 2:1
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Главные новости дня: 6 сентября

Главные новости дня: 6 сентября

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4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
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1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
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2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
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1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
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