Крупные победы ПСЖ и "Милана", потеря "Реала": результаты Юношеской лиги УЕФА 14 сентября
Фото: твиттер AC Milan Youth Sector/Автор неизвестен
Состоялись девять матчей 2-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
Группа А
"Рейнджерс" (Шотландия) - "Наполи" (Италия) - 3:2 (2:0)
Голы: Страчан, 10 - 1:0, Линдсей, 37 - 2:0, Джаннини, 58 - 2:1, Уре, 70 - 3:1, Росси, 86 - 3:2
Положение команд: "Ливерпуль" - 6, "Рэйнджерс", "Аякс" - 3 , "Наполи" - 0.
Группа Е
"Милан" (Италия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 3:0 (2:0)
Голы: Эль-Хилали, 26 - 1:0, Траоре, 45 - 2:0, Лазетич, 90+3 - 3:0
"Челси" (Англия) - "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) - 1:1 (0:0)
Голы: Холл, 60 - 1:0, Крескенти, 83 - 1:1
Положение команд: "Милан" - 4, "Динамо" - 3, "Ред Булл Зальцбург" - 2, "Челси" - 1.
Группа F
"Шахтер" (Украина) - "Селтик" (Шотландия) - 2:1 (1:0)
Голы: Ющенко, 25 - 1:0, Корр, 55 (автогол) - 2:0, Брукс, 75 - 2:1
"Реал" (Испания) - "РБ Лейпциг" (Германия) - 1:1 (0:0)
Голы: Перес, 46 - 1:0, Коль, 89 - 1:1
Положение команд: "Шахтер" - 6, "Реал" - 4, "РБ Лейпциг" - 1, "Селтик" - 0.
Группа G
"Копенгаген" (Дания) - "Севилья" (Испания) - 4:1 (1:0)
Голы: Сансах, 29 - 1:0, Фуэнтес, 45 - 1:1, Шлихтинг, 50 - 2:1, Сансах, 55 (с пенальти) - 3:1, Йенсен, 62 - 4:1
"Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 3:2 (1:0)
Голы: О'Райлли, 33 - 1:0, Вальц, 72 - 1:1, Рийхофф, 81 - 1:2, Бобо, 90 (с пенальти) - 2:2, Ндала, 90+2 - 3:2
Положение команд: "Манчестер Сити", "Копенгаген" - 6, "Боруссия", "Севилья" - 0.
Группа Н
"Маккаби" (Хайфа, Израиль) - ПСЖ (Франция) - 0:5 (0:2)
Голы: Лемина, 14 - 0:1, Гарби, 15 - 0:2, Гарби, 50 (с пенальти) - 0:3, Лемина, 60 - 0:4, Хусни, 65 - 0:5
"Ювентус" (Италия) - "Бенфика" (Португалия) - 1:1 (0:0)
Голы: Семеду, 62 - 0:1, Мбагула, 90+3 - 1:1
Положение команд: ПСЖ - 6, "Маккаби" - 3, "Бенфика", "Ювентус" - 1.
Не пропустите: Разгром от "Ливерпуля", феерическая ничья "Баварии" и "Барселоны": результаты Юношеской лиги УЕФА 13 сентября. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Шахтер" не смог обыграть "Селтик" в Лиге чемпионов
-
"Милан" уверенно обыграл загребское "Динамо"
-
Месси пытался уладить конфликт Неймара и Мбаппе
-
Фанаты "МЮ" оригинально выразили протест против владельцев клуба (фото)
-
В Англии предложили проводить матч всех звезд
-
Дортмундская "Боруссия" вступила в борьбу за лидера киевского "Динамо"
-
Венгер оценил шансы "Арсенала" выиграть АПЛ
-
Лидер "Реала" пропустит матч с "Атлетико"
-
"Бавария" потеряла из-за травмы еще одного защитника
-
Роналду попал в заявку "МЮ" на матч с "Шерифом"
-
Талант "Брюгге" установил рекорд Лиги чемпионов
-
Крупные победы ПСЖ и "Милана", потеря "Реала": результаты Юношеской лиги УЕФА 14 сентября
-
Симеоне рассказал о том, хватает ли Гризманну 30 минут игрового времени
-
Ключевой игрок "Баварии" травмировался в матче с "Барселоной"
-
Хамес Родригес может продолжить карьеру в чемпионате Греции
-
Фанаты "Челси" запланировали акцию в поддержку Тухеля на матче Лиги чемпионов
-
В УЕФА назвали новую дату перенесенного матча "Арсенал" - "ПСВ"
-
Миллиард отступных: "Барселона" продлила контракт с 18-летним талантом
-
Матч между "Арсеналом" и "Манчестером Сити" перенесли
-
"Бавария" продлила внушительную серию без поражений в Лиге чемпионов
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4