Крупные победы ПСЖ и "Милана", потеря "Реала": результаты Юношеской лиги УЕФА 14 сентября

Фото: твиттер AC Milan Youth Sector/Автор неизвестен

Состоялись девять матчей 2-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Группа А

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Наполи" (Италия) - 3:2 (2:0)

Голы: Страчан, 10 - 1:0, Линдсей, 37 - 2:0, Джаннини, 58 - 2:1, Уре, 70 - 3:1, Росси, 86 - 3:2

Положение команд: "Ливерпуль" - 6, "Рэйнджерс", "Аякс" - 3 , "Наполи" - 0.

Группа Е

"Милан" (Италия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 3:0 (2:0)

Голы: Эль-Хилали, 26 - 1:0, Траоре, 45 - 2:0, Лазетич, 90+3 - 3:0

"Челси" (Англия) - "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) - 1:1 (0:0)

Голы: Холл, 60 - 1:0, Крескенти, 83 - 1:1

Положение команд: "Милан" - 4, "Динамо" - 3, "Ред Булл Зальцбург" - 2, "Челси" - 1.

Группа F

"Шахтер" (Украина) - "Селтик" (Шотландия) - 2:1 (1:0)

Голы: Ющенко, 25 - 1:0, Корр, 55 (автогол) - 2:0, Брукс, 75 - 2:1

"Реал" (Испания) - "РБ Лейпциг" (Германия) - 1:1 (0:0)

Голы: Перес, 46 - 1:0, Коль, 89 - 1:1

Положение команд: "Шахтер" - 6, "Реал" - 4, "РБ Лейпциг" - 1, "Селтик" - 0.

Группа G

"Копенгаген" (Дания) - "Севилья" (Испания) - 4:1 (1:0)

Голы: Сансах, 29 - 1:0, Фуэнтес, 45 - 1:1, Шлихтинг, 50 - 2:1, Сансах, 55 (с пенальти) - 3:1, Йенсен, 62 - 4:1

"Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 3:2 (1:0)

Голы: О'Райлли, 33 - 1:0, Вальц, 72 - 1:1, Рийхофф, 81 - 1:2, Бобо, 90 (с пенальти) - 2:2, Ндала, 90+2 - 3:2

Положение команд: "Манчестер Сити", "Копенгаген" - 6, "Боруссия", "Севилья" - 0.

Группа Н

"Маккаби" (Хайфа, Израиль) - ПСЖ (Франция) - 0:5 (0:2)

Голы: Лемина, 14 - 0:1, Гарби, 15 - 0:2, Гарби, 50 (с пенальти) - 0:3, Лемина, 60 - 0:4, Хусни, 65 - 0:5

"Ювентус" (Италия) - "Бенфика" (Португалия) - 1:1 (0:0)

Голы: Семеду, 62 - 0:1, Мбагула, 90+3 - 1:1

Положение команд: ПСЖ - 6, "Маккаби" - 3, "Бенфика", "Ювентус" - 1.

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