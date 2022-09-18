Крупные победы "Ман Сити", "Арсенала" и "Тоттенхэма": результаты 8-го тура АПЛ

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 8-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить крупные победы "Манчестер Сити", "Арсенала" и "Тоттенхэма" над "Вулверхэмптоном", "Брентфордом" и "Лестером".

"Брентфорд" – "Арсенал" - 0:3 (0:2)

Голы: Салиба, 17 - 0:1, Жезус, 28 - 0:2, Виейра, 49 - 0:3

"Вулверхэмптон" – "Манчестер Сити" - 0:3 (0:2)

Голы: Грилиш, 1 - 0:1, Холанд, 16 - 0:2, Фоден, 69 - 0:3

"Тоттенхэм" – "Лестер" - 6:2 (2:2)

Голы: Тилеманс, 6 (с пенальти) - 0:1, Кейн, 8 - 1:1, Дайер, 21 - 2:1, Мэддисон, 41 - 2:2, Бентанкур, 47 - 3:2, Сон Хын Мин, 73 - 4:2, Сон Хын Мин, 84 - 5:2, Сон Хын Мин, 86 - 6:2

"Ньюкасл" – "Борнмут" - 1:1 (0:0)

Голы: Биллинг, 62 - 0:1, Исак, 67 (с пенальти) - 1:1

"Эвертон" – "Вест Хэм" - 1:0 (0:0)

Гол: Мопе, 53 - 1:0

"Ноттингем Форест" – "Фулхэм" - 2:3 (1:0)

Голы: Авонийи, 11 - 1:0, Адарабиойо, 54 - 1:1, Пальинья, 54 - 1:2, Рид, 60 - 2:2, О`Брайен, 77 - 2:3

"Астон Вилла" – "Саутгемптон" - 1:0 (1:0)

Гол: Рэмзи, 41 - 1:0

"Брайтон" - "Кристал Пэлас" - перенесен

"Манчестер Юнайтед" - "Лидс" - перенесен

"Челси" - "Ливерпуль" - перенесен

Положение команд: "Арсенал" - 18, "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" - 17, "Брайтон" - 13 (6), "Манчестер Юнайтед" - 12 (6), "Фулхэм" - 11, "Челси" - 10 (6), "Ливерпуль" - 9 (6), "Брентфорд" - 9, "Ньюкасл", "Борнмут" - 8, "Лидс" - 8 (6), "Эвертон", "Саутгемптон", "Астон Вилла" - 7, "Кристал Пэлас" - 6 (6), "Вулверхэмптон" - 6, "Вест Хэм", "Ноттингем Форест" - 4, "Лестер" - 1.

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