Крупные победы "Ман Сити", "Арсенала" и "Тоттенхэма": результаты 8-го тура АПЛ

Теги арсенал лондонманчестер сититоттенхэмлестер сити

Крупные победы "Ман Сити", "Арсенала" и "Тоттенхэма": результаты 8-го тура АПЛ

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 8-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить крупные победы "Манчестер Сити", "Арсенала" и "Тоттенхэма" над "Вулверхэмптоном", "Брентфордом" и "Лестером".

"Брентфорд" – "Арсенал" - 0:3 (0:2)
Голы: Салиба, 17 - 0:1, Жезус, 28 - 0:2, Виейра, 49 - 0:3

"Вулверхэмптон" – "Манчестер Сити" - 0:3 (0:2)
Голы: Грилиш, 1 - 0:1, Холанд, 16 - 0:2, Фоден, 69 - 0:3

"Тоттенхэм" – "Лестер" - 6:2 (2:2)
Голы: Тилеманс, 6 (с пенальти) - 0:1, Кейн, 8 - 1:1, Дайер, 21 - 2:1, Мэддисон, 41 - 2:2, Бентанкур, 47 - 3:2, Сон Хын Мин, 73 - 4:2,  Сон Хын Мин, 84 - 5:2, Сон Хын Мин, 86 - 6:2

"Ньюкасл" – "Борнмут" - 1:1 (0:0)
Голы: Биллинг, 62 - 0:1, Исак, 67 (с пенальти) - 1:1

"Эвертон" – "Вест Хэм" - 1:0 (0:0)
Гол: Мопе, 53 - 1:0

"Ноттингем Форест" – "Фулхэм" - 2:3 (1:0)
Голы: Авонийи, 11 - 1:0, Адарабиойо, 54 - 1:1, Пальинья, 54 - 1:2, Рид, 60 - 2:2, О`Брайен, 77 - 2:3

"Астон Вилла" – "Саутгемптон" - 1:0 (1:0)
Гол: Рэмзи, 41 - 1:0

"Брайтон" - "Кристал Пэлас" - перенесен

"Манчестер Юнайтед" - "Лидс" - перенесен

"Челси" - "Ливерпуль" - перенесен

Положение команд: "Арсенал" - 18, "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" - 17, "Брайтон" - 13 (6), "Манчестер Юнайтед" - 12 (6), "Фулхэм" - 11, "Челси" - 10 (6), "Ливерпуль" - 9 (6), "Брентфорд" - 9, "Ньюкасл", "Борнмут" - 8, "Лидс" - 8 (6), "Эвертон", "Саутгемптон", "Астон Вилла" - 7, "Кристал Пэлас" - 6 (6), "Вулверхэмптон" - 6, "Вест Хэм", "Ноттингем Форест" - 4, "Лестер" - 1.

Не пропустите: "Брентфорд" – "Арсенал" - 0:3 (видеообзор). | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Феерия ПСВ, поражения "Аякса" и "Фейеноорда": результаты 7-го тура Эревидизии

Феерия ПСВ, поражения "Аякса" и "Фейеноорда": результаты 7-го тура Эревидизии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов