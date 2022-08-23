Крупные победы "Интера" и "Наполи", потери "Милана" и "Ювентуса": результаты 2-го тура Серии А

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Крупные победы "Интера" и "Наполи", потери "Милана" и "Ювентуса": результаты 2-го тура Серии А

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 2-го тура чемпионата Италии. "Интер" и "Наполи" разгромили "Специю" и "Монцу". "Ювентус" разошелся миром с "Сампдорией", "Милан" сыграл вничью с "Аталантой".

"Интер" – "Специя" - 3:0 (1:0)
Голы: Мартинес, 35 - 1:0, Чалханоглу, 52 - 2:0, Корреа, 82 - 3:0

"Наполи" – "Монца" - 4:0 (2:0)
Голы: Кварацхелия, 35 - 1:0, Осимхен, 45 - 2:0, Кварацхелия, 62 - 3:0, Ким Мин Чжэ, 90 - 4:0

"Аталанта" – "Милан" - 1:1 (1:0)
Голы: Малиновский, 29 - 1:0, Беннасер, 68 - 1:1

"Рома" – "Кремонезе" - 1:0 (0:0)
Гол: Смоллинг, 65 - 1:0

"Эмполи" – "Фиорентина" - 0:0

"Сампдория" – "Ювентус" - 0:0

"Торино" – "Лацио" - 0:0

"Удинезе" – "Салернитана" - 0:0

"Сассуоло" – "Лечче" - 1:0 (1:0)
Гол: Берарди, 39 - 1:0

"Болонья" – "Верона" - 1:1 (1:1)
Голы: Арнаутович, 21 - 1:0, Анри, 43 - 1:1

Положение команд: "Наполи", "Интер", "Рома" - 6, "Ювентус", "Милан", "Аталанта", "Фиорентина", "Лацио", "Торино" - 4, "Специя", "Сассуоло" - 3, "Болонья", "Салернитана", "Эмполи", "Удинезе", "Сампдория", "Верона" - 1, "Кремонезе", "Лечче", "Монца" - 0.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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