Крупные победы "Интера" и "Наполи", потери "Милана" и "Ювентуса": результаты 2-го тура Серии А
Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 2-го тура чемпионата Италии. "Интер" и "Наполи" разгромили "Специю" и "Монцу". "Ювентус" разошелся миром с "Сампдорией", "Милан" сыграл вничью с "Аталантой".
"Интер" – "Специя" - 3:0 (1:0)
Голы: Мартинес, 35 - 1:0, Чалханоглу, 52 - 2:0, Корреа, 82 - 3:0
"Наполи" – "Монца" - 4:0 (2:0)
Голы: Кварацхелия, 35 - 1:0, Осимхен, 45 - 2:0, Кварацхелия, 62 - 3:0, Ким Мин Чжэ, 90 - 4:0
"Аталанта" – "Милан" - 1:1 (1:0)
Голы: Малиновский, 29 - 1:0, Беннасер, 68 - 1:1
"Рома" – "Кремонезе" - 1:0 (0:0)
Гол: Смоллинг, 65 - 1:0
"Эмполи" – "Фиорентина" - 0:0
"Сампдория" – "Ювентус" - 0:0
"Торино" – "Лацио" - 0:0
"Удинезе" – "Салернитана" - 0:0
"Сассуоло" – "Лечче" - 1:0 (1:0)
Гол: Берарди, 39 - 1:0
"Болонья" – "Верона" - 1:1 (1:1)
Голы: Арнаутович, 21 - 1:0, Анри, 43 - 1:1
Положение команд: "Наполи", "Интер", "Рома" - 6, "Ювентус", "Милан", "Аталанта", "Фиорентина", "Лацио", "Торино" - 4, "Специя", "Сассуоло" - 3, "Болонья", "Салернитана", "Эмполи", "Удинезе", "Сампдория", "Верона" - 1, "Кремонезе", "Лечче", "Монца" - 0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17