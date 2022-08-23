Крупные победы "Интера" и "Наполи", потери "Милана" и "Ювентуса": результаты 2-го тура Серии А

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 2-го тура чемпионата Италии. "Интер" и "Наполи" разгромили "Специю" и "Монцу". "Ювентус" разошелся миром с "Сампдорией", "Милан" сыграл вничью с "Аталантой".

"Интер" – "Специя" - 3:0 (1:0)

Голы: Мартинес, 35 - 1:0, Чалханоглу, 52 - 2:0, Корреа, 82 - 3:0

"Наполи" – "Монца" - 4:0 (2:0)

Голы: Кварацхелия, 35 - 1:0, Осимхен, 45 - 2:0, Кварацхелия, 62 - 3:0, Ким Мин Чжэ, 90 - 4:0

"Аталанта" – "Милан" - 1:1 (1:0)

Голы: Малиновский, 29 - 1:0, Беннасер, 68 - 1:1

"Рома" – "Кремонезе" - 1:0 (0:0)

Гол: Смоллинг, 65 - 1:0

"Эмполи" – "Фиорентина" - 0:0

"Сампдория" – "Ювентус" - 0:0

"Торино" – "Лацио" - 0:0

"Удинезе" – "Салернитана" - 0:0

"Сассуоло" – "Лечче" - 1:0 (1:0)

Гол: Берарди, 39 - 1:0

"Болонья" – "Верона" - 1:1 (1:1)

Голы: Арнаутович, 21 - 1:0, Анри, 43 - 1:1

Положение команд: "Наполи", "Интер", "Рома" - 6, "Ювентус", "Милан", "Аталанта", "Фиорентина", "Лацио", "Торино" - 4, "Специя", "Сассуоло" - 3, "Болонья", "Салернитана", "Эмполи", "Удинезе", "Сампдория", "Верона" - 1, "Кремонезе", "Лечче", "Монца" - 0.

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