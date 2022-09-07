Крупные победы "Барселоны" и "Тоттенхэма", гол Ибрагимовича: результаты Юношеской лиги УЕФА 7 сентября

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Крупные победы "Барселоны" и "Тоттенхэма", гол Ибрагимовича: результаты Юношеской лиги УЕФА 7 сентября

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 1-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Группа А

"Аякс" (Нидерланды) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 2:1 (2:1)
Голы: Винк, 12 - 1:0, Идумбо-Музамбо, 30 - 2:0, Маккиннон, 37 - 2:1

"Наполи" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия) - 1:2 (0:1)
Голы: Доак, 28 - 0:1, Яккарино, 59 (с пенальти) - 1:1, Каннонье, 67 - 1:2

Группа В

"Брюгге" (Бельгия) - "Байер" (Германия) - 4:1 (3:1)
Голы: Сертдемир, 19 - 0:1, Спилерс, 23 - 1:1, Вермант, 39 - 2:1, Талби, 41 - 3:1, Ванрафелгем, 49 - 4:1

"Атлетико" (Испания) - "Порту" (Португалия) - 1:0 (0:0)
Гол: Нино, 72 - 1:0

Группа С

"Барселона" (Испания) - "Виктория Пльзень" - 3:0 (1:0)
Голы: Морено, 22 - 1:0, Алкомач, 51 - 2:0, Аларкон, 60 - 3:0

"Интер" (Италия) - "Бавария" (Германия) - 2:2 (0:2)
Голы: Арийон Ибрагимович, 19 - 0:1, Кабадайи, 35 - 0:2, Карбони, 65 - 1:2, Куратоло, 82 - 2:2

Группа D

"Тоттенхэм" (Англия) - "Марсель" (Франция) - 3:0 (2:0)
Голы: Донли, 16 (с пенальти) - 1:0, Уильямс, 32 - 2:0, Уильямс, 50 - 3:0

"Айнтрахт" (Германия) - "Спортинг" (Португалия) - 1:1 (0:1)
Голы: Рибейру, 10 - 0:1, Шафер, 62 - 1:1

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