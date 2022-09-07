Крупные победы "Барселоны" и "Тоттенхэма", гол Ибрагимовича: результаты Юношеской лиги УЕФА 7 сентября
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 1-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
Группа А
"Аякс" (Нидерланды) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 2:1 (2:1)
Голы: Винк, 12 - 1:0, Идумбо-Музамбо, 30 - 2:0, Маккиннон, 37 - 2:1
"Наполи" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия) - 1:2 (0:1)
Голы: Доак, 28 - 0:1, Яккарино, 59 (с пенальти) - 1:1, Каннонье, 67 - 1:2
Группа В
"Брюгге" (Бельгия) - "Байер" (Германия) - 4:1 (3:1)
Голы: Сертдемир, 19 - 0:1, Спилерс, 23 - 1:1, Вермант, 39 - 2:1, Талби, 41 - 3:1, Ванрафелгем, 49 - 4:1
"Атлетико" (Испания) - "Порту" (Португалия) - 1:0 (0:0)
Гол: Нино, 72 - 1:0
Группа С
"Барселона" (Испания) - "Виктория Пльзень" - 3:0 (1:0)
Голы: Морено, 22 - 1:0, Алкомач, 51 - 2:0, Аларкон, 60 - 3:0
"Интер" (Италия) - "Бавария" (Германия) - 2:2 (0:2)
Голы: Арийон Ибрагимович, 19 - 0:1, Кабадайи, 35 - 0:2, Карбони, 65 - 1:2, Куратоло, 82 - 2:2
Группа D
"Тоттенхэм" (Англия) - "Марсель" (Франция) - 3:0 (2:0)
Голы: Донли, 16 (с пенальти) - 1:0, Уильямс, 32 - 2:0, Уильямс, 50 - 3:0
"Айнтрахт" (Германия) - "Спортинг" (Португалия) - 1:1 (0:1)
Голы: Рибейру, 10 - 0:1, Шафер, 62 - 1:1
Не пропустите: Крупные победы "Реала", "Ман Сити" и "Шахтера", позор "Челси": результаты Лиги чемпионов 6 сентября.
Лента новостей
-
Гол Ляказетта не спас "Лион" от поражения в матче Лиги 1
-
"Спортинг" одержал крупную победу в Лиге чемпионов
-
"Барселона" установила рекорд для женского футбола
-
"Аякс" разгромил "Рейнджерс" в Лиге чемпионов
-
В "Атлетико" объяснили, почему Гризманн выходит на поле только после 60-й минуты
-
Теллес назвал причину ухода из "Манчестер Юнайтед"
-
Тухель получит огромную сумму за увольнение из "Челси"
-
"РБ Лейпциг" нашел нового главного тренера
-
Диего Косте все-таки разрешили перейти в клуб АПЛ
-
Пьянич покинул "Барселону" и перешел в клуб из ОАЭ
-
Анри сделал выбор между Холандом и Мбаппе
-
"Челси" нашел замену Тухелю в АПЛ
-
Названы сроки восстановления травмированного Бензема
-
Крупные победы "Барселоны" и "Тоттенхэма", гол Ибрагимовича: результаты Юношеской лиги УЕФА 7 сентября
-
Роналду может попасть в стартовый состав на матчи Лиги Европы
-
"Челси" начал поиски тренера: в списке кандидатов Зидан и Шевченко
-
Замешан Роналду: названы причины увольнения Тухеля из "Челси"
-
Сборная России договорилась о двух товарищеских матчах, еще один на подходе
-
Луческу взял 25 футболистов "Динамо" на матч с "Фенербахче"
-
Мбаппе установил уникальное достижение в Лиге чемпионов
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4