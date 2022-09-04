Крупная победа ПСЖ, успехи "Монако" и "Марселя": результаты 6-го тура Лиги 1

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Крупная победа ПСЖ, успехи "Монако" и "Марселя": результаты 6-го тура Лиги 1

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 6-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить крупную победу ПСЖ над "Нантом", а также успехи "Марселя" и "Монако" в поединках с "Осером" и "Ниццей".

"Нант" – ПСЖ - 0:3 (0:1)
Голы: Мбаппе, 18 - 0:1, Мбаппе, 54 - 0:2, Мендеш, 68 - 0:3

"Труа" – "Ренн" - 1:1 (1:0)
Голы: Угбо, 14 - 1:0, Сантамария, 48 - 1:1

"Ницца" - "Монако" - 0:1 (0:0)
Гол: Эмболо, 69 - 0:1

"Осер" – "Марсель" - 0:2 (0:1)
Голы: Жерсон, 7 - 0:1, Санчес, 84 - 0:2

"Лион" – "Анжер" - 5:0 (2:0)
Голы: Токо-Экамби, 31 - 1:0, Ляказетт, 38 - 2:0, Токо-Экамби, 59 - 3:0, Лукеба, 62 - 4:0, Дембеле, 88 - 5:0

"Монпелье" – "Лилль" - 1:3 (1:1)
Голы: Ваи, 20 - 1:0, Дэвид, 41 - 1:1, Гомес, 57 - 1:2, Дэвид, 90 - 1:3

"Реймс" – "Ланс" - 1:1 (0:0)
Голы: Балогун, 71 - 1:0, Опенда, 82 - 1:1

"Аяччо" – "Лорьян" - 0:1 (0:0)
Гол: Уаттара, 51 - 0:1

"Брест" – "Страсбур" - 1:1 (1:1)
Голы: Ле-Мелу, 6 - 1:0, Ажорк, 28 (с пенальти) - 1:1

"Клермон" – "Тулуза" - 2:0 (0:0)
Голы: Гоналон, 46 - 1:0, Сарачевич, 90 - 2:0

Положение команд: ПСЖ, "Марсель" - 16, "Ланс" - 14, "Лион" - 13 (5), "Лорьян" - 10 (5), "Монпелье", "Клермон" - 9, "Ренн", "Монако" - 8, "Труа", "Осер" - 7, "Нант", "Реймс" - 6, "Тулуза", "Ницца", "Брест" - 5, "Страсбур" - 4, "Анжер" - 2, "Аяччо" - 1.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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