Крупная победа ПСЖ, успехи "Монако" и "Марселя": результаты 6-го тура Лиги 1

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 6-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить крупную победу ПСЖ над "Нантом", а также успехи "Марселя" и "Монако" в поединках с "Осером" и "Ниццей".

"Нант" – ПСЖ - 0:3 (0:1)

Голы: Мбаппе, 18 - 0:1, Мбаппе, 54 - 0:2, Мендеш, 68 - 0:3

"Труа" – "Ренн" - 1:1 (1:0)

Голы: Угбо, 14 - 1:0, Сантамария, 48 - 1:1

"Ницца" - "Монако" - 0:1 (0:0)

Гол: Эмболо, 69 - 0:1

"Осер" – "Марсель" - 0:2 (0:1)

Голы: Жерсон, 7 - 0:1, Санчес, 84 - 0:2

"Лион" – "Анжер" - 5:0 (2:0)

Голы: Токо-Экамби, 31 - 1:0, Ляказетт, 38 - 2:0, Токо-Экамби, 59 - 3:0, Лукеба, 62 - 4:0, Дембеле, 88 - 5:0

"Монпелье" – "Лилль" - 1:3 (1:1)

Голы: Ваи, 20 - 1:0, Дэвид, 41 - 1:1, Гомес, 57 - 1:2, Дэвид, 90 - 1:3

"Реймс" – "Ланс" - 1:1 (0:0)

Голы: Балогун, 71 - 1:0, Опенда, 82 - 1:1

"Аяччо" – "Лорьян" - 0:1 (0:0)

Гол: Уаттара, 51 - 0:1

"Брест" – "Страсбур" - 1:1 (1:1)

Голы: Ле-Мелу, 6 - 1:0, Ажорк, 28 (с пенальти) - 1:1

"Клермон" – "Тулуза" - 2:0 (0:0)

Голы: Гоналон, 46 - 1:0, Сарачевич, 90 - 2:0

Положение команд: ПСЖ, "Марсель" - 16, "Ланс" - 14, "Лион" - 13 (5), "Лорьян" - 10 (5), "Монпелье", "Клермон" - 9, "Ренн", "Монако" - 8, "Труа", "Осер" - 7, "Нант", "Реймс" - 6, "Тулуза", "Ницца", "Брест" - 5, "Страсбур" - 4, "Анжер" - 2, "Аяччо" - 1.

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