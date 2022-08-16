Крупная победа "Манчестер Сити", потеря "Ливерпуля", позор "МЮ": результаты 2-го тура АПЛ

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 2-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить крупную победу "Манчестер Сити" над "Борнмутом", ничью "Ливерпуля" с "Кристал Пэлас", а также позорное поражение "Манчестер Юнайтед" от "Брентфорда".

"Брентфорд" – "Манчестер Юнайтед" - 4:0 (4:0)

Голы: Дасилва, 10 - 1:0, Йенсен, 18 - 2:0, Ми, 30 - 3:0, Мбемо, 35 - 4:0

"Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" - 1:1 (0:1)

Голы: Заа, 32 - 0:1, Диас, 61 - 1:1

"Манчестер Сити" – "Борнмут" - 4:0 (3:0)

Голы: Гюндоган, 19 - 1:0, де Брюйне, 31 - 2:0, Фоден, 37 - 3:0, Лерма, 79 (автогол) - 4:0

"Арсенал" – "Лестер" - 4:2 (2:0)

Голы: Жезус, 23 - 1:0, Жезус, 35 - 2:0, Салиба, 53 (автогол) - 2:1, Джака, 55 - 3:1, Мэддисон, 74 - 3:2, Мартинелли, 75 - 4:2

"Астон Вилла" – "Эвертон" - 2:1 (1:0)

Голы: Ингз, 31 - 1:0, Буэндиа, 85 - 2:0, Динь, 87 (автогол) - 2:1

"Ноттингем Форест" – "Вест Хэм" - 1:0 (1:0)

Гол: Авонийи, 45 - 1:0

"Челси" – "Тоттенхэм" - 2:2 (1:0)

Голы: Кулибали, 19 - 1:0, Хейбьерг, 68 - 1:1, Джеймс, 77 - 2:1, Кейн, 90+6 - 2:2

"Брайтон" – "Ньюкасл" - 0:0

"Саутгемптон" – "Лидс" - 2:2 (0:0)

Голы: Родриго, 46 - 0:1, Родриго, 60 - 0:2, Арибо, 72 - 1:2, Уокер-Питерс, 81 - 2:2

"Вулверхэмптон" – "Фулхэм" - 0:0

Положение команд: "Манчестер Сити", "Арсенал" - 6, "Брентфорд", "Тоттенхэм", "Ньюкасл", "Лидс", "Челси", "Брайтон" - 4, "Астон Вилла", "Ноттингем Форест", "Борнмут" - 3, "Ливерпуль", "Фулхэм" - 2, "Вулверхэмптон", "Лестер", "Кристал Пэлас", "Саутгемптон" - 1, "Эвертон", "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед" - 0.

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