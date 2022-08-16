Крупная победа "Манчестер Сити", потеря "Ливерпуля", позор "МЮ": результаты 2-го тура АПЛ

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Крупная победа "Манчестер Сити", потеря "Ливерпуля", позор "МЮ": результаты 2-го тура АПЛ

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 2-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить крупную победу "Манчестер Сити" над "Борнмутом", ничью "Ливерпуля" с "Кристал Пэлас", а также позорное поражение "Манчестер Юнайтед" от "Брентфорда".

"Брентфорд" – "Манчестер Юнайтед" - 4:0 (4:0)
Голы: Дасилва, 10 - 1:0, Йенсен, 18 - 2:0, Ми, 30 - 3:0, Мбемо, 35 - 4:0

"Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" - 1:1 (0:1)
Голы: Заа, 32 - 0:1, Диас, 61 - 1:1

"Манчестер Сити" – "Борнмут" - 4:0 (3:0)
Голы: Гюндоган, 19 - 1:0, де Брюйне, 31 - 2:0, Фоден, 37 - 3:0, Лерма, 79 (автогол) - 4:0

"Арсенал" – "Лестер" - 4:2 (2:0)
Голы: Жезус, 23 - 1:0, Жезус, 35 - 2:0, Салиба, 53 (автогол) - 2:1, Джака, 55 - 3:1, Мэддисон, 74 - 3:2, Мартинелли, 75 - 4:2

"Астон Вилла" – "Эвертон" - 2:1 (1:0)
Голы: Ингз, 31 - 1:0, Буэндиа, 85 - 2:0, Динь, 87 (автогол) - 2:1

"Ноттингем Форест" – "Вест Хэм" - 1:0 (1:0)
Гол: Авонийи, 45 - 1:0

"Челси" – "Тоттенхэм" - 2:2 (1:0)
Голы: Кулибали, 19 - 1:0, Хейбьерг, 68 - 1:1, Джеймс, 77 - 2:1, Кейн, 90+6 - 2:2

"Брайтон" – "Ньюкасл" - 0:0

"Саутгемптон" – "Лидс" - 2:2 (0:0)
Голы: Родриго, 46 - 0:1, Родриго, 60 - 0:2, Арибо, 72 - 1:2, Уокер-Питерс, 81 - 2:2

"Вулверхэмптон" – "Фулхэм" - 0:0

Положение команд: "Манчестер Сити", "Арсенал" - 6, "Брентфорд", "Тоттенхэм", "Ньюкасл", "Лидс", "Челси", "Брайтон" - 4, "Астон Вилла", "Ноттингем Форест", "Борнмут" - 3, "Ливерпуль", "Фулхэм" - 2, "Вулверхэмптон", "Лестер", "Кристал Пэлас", "Саутгемптон" - 1, "Эвертон", "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед" - 0.

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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