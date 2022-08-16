Крупная победа "Манчестер Сити", потеря "Ливерпуля", позор "МЮ": результаты 2-го тура АПЛ
Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 2-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить крупную победу "Манчестер Сити" над "Борнмутом", ничью "Ливерпуля" с "Кристал Пэлас", а также позорное поражение "Манчестер Юнайтед" от "Брентфорда".
"Брентфорд" – "Манчестер Юнайтед" - 4:0 (4:0)
Голы: Дасилва, 10 - 1:0, Йенсен, 18 - 2:0, Ми, 30 - 3:0, Мбемо, 35 - 4:0
"Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" - 1:1 (0:1)
Голы: Заа, 32 - 0:1, Диас, 61 - 1:1
"Манчестер Сити" – "Борнмут" - 4:0 (3:0)
Голы: Гюндоган, 19 - 1:0, де Брюйне, 31 - 2:0, Фоден, 37 - 3:0, Лерма, 79 (автогол) - 4:0
"Арсенал" – "Лестер" - 4:2 (2:0)
Голы: Жезус, 23 - 1:0, Жезус, 35 - 2:0, Салиба, 53 (автогол) - 2:1, Джака, 55 - 3:1, Мэддисон, 74 - 3:2, Мартинелли, 75 - 4:2
"Астон Вилла" – "Эвертон" - 2:1 (1:0)
Голы: Ингз, 31 - 1:0, Буэндиа, 85 - 2:0, Динь, 87 (автогол) - 2:1
"Ноттингем Форест" – "Вест Хэм" - 1:0 (1:0)
Гол: Авонийи, 45 - 1:0
"Челси" – "Тоттенхэм" - 2:2 (1:0)
Голы: Кулибали, 19 - 1:0, Хейбьерг, 68 - 1:1, Джеймс, 77 - 2:1, Кейн, 90+6 - 2:2
"Брайтон" – "Ньюкасл" - 0:0
"Саутгемптон" – "Лидс" - 2:2 (0:0)
Голы: Родриго, 46 - 0:1, Родриго, 60 - 0:2, Арибо, 72 - 1:2, Уокер-Питерс, 81 - 2:2
"Вулверхэмптон" – "Фулхэм" - 0:0
Положение команд: "Манчестер Сити", "Арсенал" - 6, "Брентфорд", "Тоттенхэм", "Ньюкасл", "Лидс", "Челси", "Брайтон" - 4, "Астон Вилла", "Ноттингем Форест", "Борнмут" - 3, "Ливерпуль", "Фулхэм" - 2, "Вулверхэмптон", "Лестер", "Кристал Пэлас", "Саутгемптон" - 1, "Эвертон", "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед" - 0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18