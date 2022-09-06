Кроос ярко высказался о Роналду

Немецкий полузащитник "Реала" Тони Кроос поделился мнением о португальском нападающем "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, с которым он ранее вместе играл за королевский клуб.

"Я много могу рассказать о Криштиану. Я видел, сколько он работал, чтобы добиться успеха. Вы видите, как он играет в футбол на выходных, а потом уезжает домой на Ferrari. Но вы не видите, сколько он работает каждый день, чтобы оставаться на топ-уровне. Он тренируется на базе, дома, соблюдает диету. И это в 37 лет! Он добился успеха благодаря упорному труду", - сказал Кроос в подкасте OMR.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" шесть матчей, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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