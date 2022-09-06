Опытный хавбек "Реала" Тони Кроос выступил в поддержку создания Суперлиги Европы.

Как известно, идея появилась несколько лет назад, но не была реализована.

По словам футболиста, лигу следовало создать давным-давно.

"Никогда нельзя противоречить своему президенту. Мне кажется, что потребуется некоторое время, чтобы это сделать, и я, вероятно, не увижу ее, будучи действующим игроком.

Мое мнение на этот счет таково, что я все еще верю, что это произойдет, но я не могу сказать, когда именно", – сказал немецкий футболист в подкасте OMR.

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