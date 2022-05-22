Кроос высказался о возможном переходе Левандовске в "Барселону"

Фото: твиттер Тони Крооса/Автор неизвестен

Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кросс заявил, что он не хотел бы видеть польского нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски в "Барселоне".

"Я не являюсь фанатом этого перехода со спортивной точки зрения, так как он усилит нашего главного соперника", – приводит слова Крооса Bild.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова заплатить за 33-летнего Левандовски 32 миллиона евро, но "Бавария" отказывается от продавать. Контракт игрока с немецким клубом истекает летом 2023 года.

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