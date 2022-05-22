Кроос высказался о возможном переходе Левандовске в "Барселону"
Фото: твиттер Тони Крооса/Автор неизвестен
Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кросс заявил, что он не хотел бы видеть польского нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски в "Барселоне".
"Я не являюсь фанатом этого перехода со спортивной точки зрения, так как он усилит нашего главного соперника", – приводит слова Крооса Bild.
Ранее сообщалось, что "Барселона" готова заплатить за 33-летнего Левандовски 32 миллиона евро, но "Бавария" отказывается от продавать. Контракт игрока с немецким клубом истекает летом 2023 года.
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|Команда
|М
|О
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|Байер Леверкузен
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
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|6
|Вольфсбург
|32
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|Хоффенхайм
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|Фрайбург
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|32
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|Шальке
|32
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|11
|Герта
|32
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|12
|Унион Берлин
|32
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|Кельн
|32
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|Аугсбург
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|Майнц 05
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|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
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