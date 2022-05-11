Кроос высказался о проходе "Манчестер Сити" в ЛЧ

Фото: твиттер Крооса\Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос поделился мнением по поводу прохода "Манчестер Сити" в полуфинале Лиги чемпионов.

Напомним, что королевский клуб в гостях проиграл "горожанам" со счетом 3:4, а дома обыграл 3:1.

"Мы провели действительно хорошую ответную игру. Мы были сильнее "Манчестер Сити". У них была возможность забить второй гол и окончательно выбить нас. В таком случае они подписали бы нам приговор, но они этого не сделали", – сказал немецкий футболист.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов состоится 28 мая, в нем "Реалу" будет противостоять "Ливерпуль".

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