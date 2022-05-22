Кроос поделился мнением о Юргене Клоппе

Фото: твиттер Крооса\Автор неизвестен

Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос поделился мнением о главном тренере "Ливерпуля" Юргене Клоппе, с которым королевский клуб сыграет в финале Лиги чемпионов.

"Однажды я хотел поиграть под руководством Клоппа.

Работа Клоппа в "Дортмунде" была невероятной. Он построил команду мирового класса в "Ливерпуле". Он успешен, и его стиль великолепен.

Я не испытываю к нему ничего, кроме уважения", - сказал полузащитник.

Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится в Париже 28 мая.

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