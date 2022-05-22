Кроос поделился мнением о Юргене Клоппе
Фото: твиттер Крооса\Автор неизвестен
Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос поделился мнением о главном тренере "Ливерпуля" Юргене Клоппе, с которым королевский клуб сыграет в финале Лиги чемпионов.
"Однажды я хотел поиграть под руководством Клоппа.
Работа Клоппа в "Дортмунде" была невероятной. Он построил команду мирового класса в "Ливерпуле". Он успешен, и его стиль великолепен.
Я не испытываю к нему ничего, кроме уважения", - сказал полузащитник.
Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится в Париже 28 мая.
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|Команда
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|Лестер Сити
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|Манчестер Юнайтед
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|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
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|36
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18