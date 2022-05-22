Кроос поделился мнением о Юргене Клоппе

Теги юрген клопптони кроосреал мадридливерпуль

Кроос поделился мнением о Юргене Клоппе

Фото: твиттер Крооса\Автор неизвестен

Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос поделился мнением о главном тренере "Ливерпуля" Юргене Клоппе, с которым королевский клуб сыграет в финале Лиги чемпионов.

"Однажды я хотел поиграть под руководством Клоппа. 

Работа Клоппа в "Дортмунде" была невероятной. Он построил команду мирового класса в "Ливерпуле". Он успешен, и его стиль великолепен.

Я не испытываю к нему ничего, кроме уважения", - сказал полузащитник.

Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится в Париже 28 мая.

Также не пропустите: "Барселона" сделала предложение по Левандовскому. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" сделала предложение по Левандовскому

"Барселона" сделала предложение по Левандовскому

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов