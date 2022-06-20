Кроос отказывается продлевать контракт с "Реалом": названа причина

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Кроос отказывается продлевать контракт с "Реалом": названа причина

Фото: твиттер Тони Крооса/Автор неизвестен

Немецкий полузащитник "Реала" Тони Кроос пока не хочет продлевать контракт с мадридским клубом, сообщает Madrid Xtra.

По сведениям источника, футболист опасается, что вскоре не сможет играть на высоком уровне. В связи с этим он не хочет быть обузой для команды. Контракт игрока с королевским клубом действует до лета 2023 года, а руководство "Реала" предлагает продлить соглашение еще на год.

В минувшем сезоне 32-летний Кроос провел за "Реал" 44 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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