Кроос отказывается продлевать контракт с "Реалом": названа причина
Фото: твиттер Тони Крооса/Автор неизвестен
Немецкий полузащитник "Реала" Тони Кроос пока не хочет продлевать контракт с мадридским клубом, сообщает Madrid Xtra.
По сведениям источника, футболист опасается, что вскоре не сможет играть на высоком уровне. В связи с этим он не хочет быть обузой для команды. Контракт игрока с королевским клубом действует до лета 2023 года, а руководство "Реала" предлагает продлить соглашение еще на год.
В минувшем сезоне 32-летний Кроос провел за "Реал" 44 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
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|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14