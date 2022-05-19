Кроос не спешит продлевать контракт с "Реалом"

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Кроос не спешит продлевать контракт с "Реалом"

Фото: твиттер Крооса\Автор неизвестен

Будущее немецкого полузащитника мадридского "Реала" Тони Крооса становится неопределенным.

Как сообщает издание Marca, королевский клуб сделал хавбеку предложение о продлении контракта до лета 2024 года, однако немец попросил время для ответа.

По информации источника, игрок хочет завершить карьеру в "Реале", но не намерен становится обузой для команды, поэтому не спешит продлевать соглашение, которое рассчитано до лета 2023 года.

Он хочет посмотреть, в каком физическом и психологическом состоянии будет в следующем сезоне, и только после этого ответить на предложение клуба.

Ранее сообщалось, что Кроос рассматривает возможность завершения карьеры в 2023 году.

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