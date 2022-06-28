Кроос может завершить карьеру

Фото: твиттер Тони Крооса/Автор неизвестен

Хавбек "Реала" Тони Кроос пока не определился со своим будущем.

Сегодняшняя первая полоса издания As была посвящена именно ситуации с немецким футболистом.

Контракт опытного футболиста истекает в июне 2023 года, и пока стороны не смогли договориться о продлении сотрудничества еще на один год.

Источник утверждает, что по ходу сезона футболист решит, как поступит. Он может остаться в клубе и вовсе завершить карьеру футболиста.

В минувшем сезоне 32-летний полузащитник отыграл 44 матча, забил 3 гола и отдал 3 передачи.

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