Кроос может завершить карьеру
Фото: твиттер Тони Крооса/Автор неизвестен
Хавбек "Реала" Тони Кроос пока не определился со своим будущем.
Сегодняшняя первая полоса издания As была посвящена именно ситуации с немецким футболистом.
Контракт опытного футболиста истекает в июне 2023 года, и пока стороны не смогли договориться о продлении сотрудничества еще на один год.
Источник утверждает, что по ходу сезона футболист решит, как поступит. Он может остаться в клубе и вовсе завершить карьеру футболиста.
В минувшем сезоне 32-летний полузащитник отыграл 44 матча, забил 3 гола и отдал 3 передачи.
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