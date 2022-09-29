Кроос может вскоре завершить карьеру

Фото: твиттер Тони Крооса/Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Кроос может завершить карьеру следующим летом, сообщает AS.

По сведениям источника, футболист хочет закончить выступления на пике. В связи с этим он отказывается продлевать контракт, который истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне 32-летний Кроос провел за "Реал" восемь матчей, не забил ни одного мяча и отдал две голевые передачи.

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