"Кривбасс" и "Львов" не выявили победителя в матче УПЛ

Фото: твиттер "Кривбасса"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Украины "Кривбасс" сыграл вничью со "Львовом" со счетом 0:0.

"Кривбасс", набрав 1 очко, вышел на 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Львов" с 1 очком занимает 11-ю позицию.

"Кривбасс" - "Львов" - 0:0

"Кривбасс": Клищук, Вернидуб, Семенов, Стецков, Рябов, Якимец, Банада, Понедельник, Волошин, Хомченовский, Хобленко.

"Львов": Ильющенков, Грисьо, Муравский, Якимов, Бусько, Шишка, Мильченко, Бойко, Васильев, Бугай, Ныч.

Не пропустите: "Ингулец" упустил победу над "Черноморцем" в матче УПЛ. | https://dailysports.net