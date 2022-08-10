Кристенсен и Кессье могут покинуть "Барселону"

Фото: твиттер Франка Кессье/Автор неизвестен

Футболисты "Барселоны" - датский защитник Андреас Кристенсен и ивуарийский полузащитник Франк Кессье могут покинуть клуб в ближайшее время, сообщает ESPN.

По сведения источника, каталонский клуб до сих пор не может зарегистрировать футболистов для участия в чемпионате Испании. Если "Барселона" не решит эту проблему до матча 1-го тура Ла Лиги с "Райо Вальекано" (13 августа), то оба игрока получат право уйти из команды.

Напомним, что 26-летний Кристенсен и 25-летний Кессье перешли в "Барселону" летом на правах свободных агентом. Ранее они выступали за "Челси" и "Милан" соответственно.

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