"Кристал Пэлас" предложил более 30 млн евро за таланта "Челси"

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"Кристал Пэлас" предложил более 30 млн евро за таланта "Челси"

Фото: твиттер Конора Галлахера/Автор неизвестен

"Кристал Пэлас" проявляет интерес к полузащитнику "Челси" Конору Галлахеру, сообщает The Times.

По сведениям источника, "орлы" намерены приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна и готовы заплатить за него 32 миллионов евро. Стоит отметить, что в прошлом сезоне хавбек играл за "Кристал Пэлас" на правах аренды.

В нынешнем сезоне 22-летний Галлахер провел за "Челси" четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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