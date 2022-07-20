"Кристал Пэлас" покупает защитника "Баварии"
Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен
Защитник "Баварии" Крис Ричардс может перебраться в клуб АПЛ.
Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, игрока намерен подписать "Кристал Пэлас".
На данный момент клубы находятся в шаге от подписания соглашения о трансфере 22-летнего футболиста. Сумма трансфера оценивается в 15-20 миллионов евро с учетом бонусов.
Отметим, что в прошлом сезоне Ричардс играл в аренде в "Хоффенхайме".
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