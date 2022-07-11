"Кристал Пэлас" купил африканского хавбека за 21 млн евро

Фото: сайт "Кристал Пэлас"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Кристал Пэлас" на официальном сайте объявила о переходе малийского полузащитника "Ланса" Шейка Дукуре.

Сумма трансфера составила 21 миллион евро. Футболист заключил с английским клубом контракт до лета 2027 года.

22-летний Дукуре выступал за "Ланс" с 2018 года. Всего он провел за клуб 130 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. За сборную Мали сыграл восемь матчей.

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