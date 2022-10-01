"Кристал Пэлас" – "Челси" - 1:2 (видеообзор)

Теги челсикристал пэлас

"Кристал Пэлас" – "Челси" - 1:2 (видеообзор)

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Англии "Челси" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 2:1.

Победу гостям принесли голы Пьера-Эмерика Обамеянга и Конора Галлахера. У хозяев отличился Одсонн Эдуар.

"Челси", набрав 13 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Кристал Пэлас" с 6 очками остался на 16-й позиции.

"Кристал Пэлас" – "Челси" - 1:2 (1:1)
Голы: Эдуар, 7 - 1:0, Обамеянг, 38 - 1:1, Галлахер, 90 - 1:2

"Кристал Пэлас": Гуаита, Клайн (Томкинс, 44), Уорд, Гехи, Митчелл, Эзе (Шлупп, 74), Дукуре (Хьюз, 84), Олисе, Айю, Заа, Эдуар (Матета, 84).

"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Тиаго Силва, Фофана, Чилуэлл, Ковачич, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 56), Маунт (Пулишич, 84), Хавертц (Галлахер, 76), Обамеянг (Броя, 75), Стерлинг.

Видеообзор матча

Не пропустите: "Арсенал" – "Тоттенхэм" - 3:1 (видеообзор). | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Рома" Моуринью победила "Интер" в Серии А

"Рома" Моуринью победила "Интер" в Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов