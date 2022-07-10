Криштиану Роналду может стать одноклубником Месси

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может оказаться в "ПСЖ".

Как сообщает журналист Педру Алмейда, футбольный советник французского клуба Луиш Кампуш уже начал переговоры с агентом Роналду Жорже Мендешем по поводу возможного перехода.

Отметим, что Роналду не будет лететь вместе с командой на предсезонное турне в Таиланд.

В прошлом сезоне португальский феномен принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых забил 24 гола и сделал три результативные передачи.

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