Криштиану Роналду хочет уйти из "МЮ", его зовут в "Рому"

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналдурома

Криштиану Роналду хочет уйти из "МЮ", его зовут в "Рому"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главная звезда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может уйти клуба.

Как утверждает La Repubblica, лидер атак команды не подходит под стратегию команды, которой придерживается новый главный тренер Эрик тен Хаг.

Источник пишет, что агент форварда Жорже Мендеш уже занимается поиском нового клуба для своего клиента.

В услугах 37-летнего форварда заинтересована "Рома" Жозе Моуринью.

В минувшем сезоне Роналду забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах.

Не пропустите: В "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока сезона. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА хочет подписать игрока сборной России

ЦСКА хочет подписать игрока сборной России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов