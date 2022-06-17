Криштиану Роналду хочет уйти из "МЮ", его зовут в "Рому"
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Главная звезда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может уйти клуба.
Как утверждает La Repubblica, лидер атак команды не подходит под стратегию команды, которой придерживается новый главный тренер Эрик тен Хаг.
Источник пишет, что агент форварда Жорже Мендеш уже занимается поиском нового клуба для своего клиента.
В услугах 37-летнего форварда заинтересована "Рома" Жозе Моуринью.
В минувшем сезоне Роналду забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах.
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Главные новости дня: 16 июня
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