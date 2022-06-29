Кришито перебрался в МЛС
Фото: сайт "Торонто"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Торонто" на официальном сайте объявила о переходе защитника "Дженоа" Доменико Кришито.
Футболист достался канадскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до 2023 года.
35-летний Кришито выступал за "Дженоа" с 2003 по 2004 годы, с 2006 по 2007 годы, с 2008 по 2011 годы, а также с 2018 года. Всего он провел за клуб 274 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 13 результативных передач. Также играл за "Ювентус" и "Зенит". За сборную Италии провел 26 матчей. 2-кратный чемпион России, обладатель Кубка России, 2-кратный обладатель Кубка России.
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|26
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|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17