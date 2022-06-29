Кришито перебрался в МЛС

Фото: сайт "Торонто"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Торонто" на официальном сайте объявила о переходе защитника "Дженоа" Доменико Кришито.

Футболист достался канадскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до 2023 года.

35-летний Кришито выступал за "Дженоа" с 2003 по 2004 годы, с 2006 по 2007 годы, с 2008 по 2011 годы, а также с 2018 года. Всего он провел за клуб 274 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 13 результативных передач. Также играл за "Ювентус" и "Зенит". За сборную Италии провел 26 матчей. 2-кратный чемпион России, обладатель Кубка России, 2-кратный обладатель Кубка России.

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