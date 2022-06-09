Кришито определился с новым клубом
Фото инстаграм Доменико Кришито/Автор неизвестен
Бывший защитник "Зенита" Доменико Кришито определился с новым клубом.
Опытный футболист будет играть за "Торонто", о чем сообщает журналист Майкл Сингх в социальной сети.
Инсайдер отмечает, что стороны уже обо всём договорились и итальянец в скором времени покинет "Дженоа".
В минувшем сезоне защитник принял участие в 20 матчах итальянской Серии А, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.
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