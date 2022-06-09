Фото инстаграм Доменико Кришито/Автор неизвестен

Бывший защитник "Зенита" Доменико Кришито определился с новым клубом.

Опытный футболист будет играть за "Торонто", о чем сообщает журналист Майкл Сингх в социальной сети.

Инсайдер отмечает, что стороны уже обо всём договорились и итальянец в скором времени покинет "Дженоа".

В минувшем сезоне защитник принял участие в 20 матчах итальянской Серии А, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

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