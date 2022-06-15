Крицюк покинет "Зенит"

Фото: сайт "Зенита"/Автор неизвестен

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что летом клуб покинет вратарь Станислав Крицюк из-за проблем со здоровьем.

"К сожалению, состояние здоровья Крицюка не позволяет ему не только играть, но и тренироваться в общей группе. Поэтому вместе с ним мы приняли решение, что лучше будет расторгнуть контракт по договорённости сторон, чтобы он мог сосредоточиться на здоровье", - приводит слова Медведева "Матч ТВ".

31-летний Крицюк перешел в "Зенит" в сентябре 2021 года. Всего он провел за клуб 11 матчей во всех турнирах и пропустил 15 голов.

Не пропустите: "Зенит" близок к подписанию лидера "Сочи". | https://dailysports.net