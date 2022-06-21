Крицюк официально покинул "Зенит" и нашел новый клуб

Фото: сайт "Зенита"/Автор неизвестен

Вратарь Станислав Крицюк официально покинул "Зенит".

На сайте чемпиона России говорится, что стороны приняли решение о завершении сотрудничества по взаимному согласию.

В расположении клуба опытный страж ворот останется до 30 июня.

Сам футболист уже решил, что 1 июля станет игроком "Жил Висенте", с которым заключил долгосрочный контракт.

Крицюк перешел в "Зенит" из "Жил Висенте" в сентябре 2021 года. В минувшем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 голов.

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