Крицюк официально покинул "Зенит" и нашел новый клуб
Фото: сайт "Зенита"/Автор неизвестен
Вратарь Станислав Крицюк официально покинул "Зенит".
На сайте чемпиона России говорится, что стороны приняли решение о завершении сотрудничества по взаимному согласию.
В расположении клуба опытный страж ворот останется до 30 июня.
Сам футболист уже решил, что 1 июля станет игроком "Жил Висенте", с которым заключил долгосрочный контракт.
Крицюк перешел в "Зенит" из "Жил Висенте" в сентябре 2021 года. В минувшем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 голов.
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