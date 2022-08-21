"Краснодар" уверенно обыграл "Оренбург"

Фото: телеграм-канал "Краснодара"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура РПЛ "Краснодар" на своем поле обыграл "Оренбург" со счетом 2:0.

Победу "быкам" принесли голы Алексея Ионова и Джона Кордобы.

"Краснодар", набрав 11 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице. "Оренбург" с шестью очками остался на 12-й позиции.

"Краснодар" – "Оренбург" - 2:0 (1:0)

Голы: Ионов, 28 - 1:0, Кордоба, 66 - 2:0

"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Бородин, Панталеао (Литвинов, 46), Черников (Исаенко, 79), Сперцян, Кривцов (Баняц, 62), Ионов (Самко, 79), Волков, Кордоба (Манелов, 74), Олусегун.

"Оренбург": Гошев, Полуяхтов (Сиваков, 80), Гойкович, Павловец, Хотулев, Печенин (Стаматов, 80), Аюпов, Марин, Вера, Титков (Ковалев, 60), Мансилья.

Удаление: Мансилья (57).

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