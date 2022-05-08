"Краснодар" ушел от поражения в матче с "Арсеналом"

Фото: твиттер "Краснодара"/Автор неизвестен

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги тульский "Арсенал" и "Краснодар" сыграли вничью со счетом 1:1.

В первом тайме счет открыл Кингс Кангва, но во второй половине равновесие восстановил Эдуард Сперцян.

"Арсенал", набрав 23 очка, остался на последнем, 16-м месте, в турнирной таблице чемпионата России. "Краснодар" с 46 очками по-прежнему занимает четвертую позицию.

"Арсенал" Тула – "Краснодар" - 1:1 (1:0)

Голы: Кангва, 19 - 1:0, Сперцян, 76 (с пенальти) - 1:1

"Арсенал": Левашов, Смольников, Костадинов, Сокол, Степанов, Ткачев, Э. Кангва (Луценко, 76), Гулиев, Кангва, Кайнов, Марков (Деспотович, 76).

"Краснодар": Сафонов, Исаенко, Сорокин, Литвинов (Сухорученко, 60), Пивоваров, Мацукатов, Сперцян, Кривцов, Ионов (Апеков, 68), Манелов (Ильин, 46), Олусегун.

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