"Краснодар" урезал бюджет на новый сезон
Фото: Инстаграм Сергея Галицкого/Автор неизвестен
Бюджет футбольного клуба "Краснодар" в 2023 году будет составлять от 4,5 до 5 миллиардов рублей.
Такие цифры приводит "Спорт-Экспресс".
Источник издания также отмечает, что в нынешнем году бюджет южан был равен примерно 5,5 миллиарда рублей.
Напомним, что по итогам сезона "Краснодар" занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
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