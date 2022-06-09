"Краснодар" урезал бюджет на новый сезон

Фото: Инстаграм Сергея Галицкого/Автор неизвестен

Бюджет футбольного клуба "Краснодар" в 2023 году будет составлять от 4,5 до 5 миллиардов рублей.

Такие цифры приводит "Спорт-Экспресс".

Источник издания также отмечает, что в нынешнем году бюджет южан был равен примерно 5,5 миллиарда рублей.

Напомним, что по итогам сезона "Краснодар" занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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