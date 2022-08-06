"Краснодар" разгромил "Локомотив" в матче РПЛ
Фото: твиттер Олакунле Олусегуна/Автор неизвестен
В матче 4-го тура РПЛ "Краснодар" на своем поле разгромил "Локомотив" со счетом 3:0.
Победу "быкам" принесли дубль Олакунле Олусегуна и гол Кристиана Рамиреса.
"Краснодар" – "Локомотив" - 3:0 (0:0)
Голы: Рамирес, 78 - 1:0, Олусегун, 85 - 2:0, Олусегун, 90 - 3:0
"Краснодар": Сафонов, Бородин, Литвинов, Рамирес (Исаенко, 88), Черников, Сперцян (Кратков, 88), Баняц (Сулейманов, 89), Волков, Ионов (Ахметов, 88), Манелов (Кривцов, 67), Олусегун.
"Локомотив": Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Тикнизян, Миранчук (Камано, 46), Керк, Магкеев, Карпукас (Бабкин, 77), Игнатьев (Раконяц, 83), Изидор.
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