"Краснодар" продлил аренду нигерийского форварда

Фото: телеграм "Краснодара"/Автор неизвестен

Форвард "Краснодара" Олакунле Олусегун проведет еще один сезон в клубе РПЛ.

Об этом сообщил агент нигерийского футболиста Таддеус Идама.

Права на форварда принадлежат болгарскому "Ботеву". Аренда была рассчитана до июня 2022 года.

В прошлом сезоне Олусегун сыграл в девяти матчах, в которых отдал две голевые передачи.

По итогу сезона "Краснодар" финишировал на четвертом месте в турнирной таблице.

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