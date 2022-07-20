"Краснодар" подписал сербского футболиста

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"Краснодар" подписал сербского футболиста

Фото: сайт "Краснодара"/Автор неизвестен

Полузащитник сербского клуба "ТСЦ Бачка Топола" Михайло Баньяц стал игроком "Краснодара".

Об этом сообщила пресс-служба российского клуба.

Контракт футболиста рассчитан до конца июня 2026 года.

В своем новом клубе Баньяц будет выступать под 14-м номером. 

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