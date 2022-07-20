"Краснодар" подписал сербского футболиста
Фото: сайт "Краснодара"/Автор неизвестен
Полузащитник сербского клуба "ТСЦ Бачка Топола" Михайло Баньяц стал игроком "Краснодара".
Об этом сообщила пресс-служба российского клуба.
Контракт футболиста рассчитан до конца июня 2026 года.
В своем новом клубе Баньяц будет выступать под 14-м номером.
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