"Краснодар" подписал сербского футболиста

Фото: сайт "Краснодара"/Автор неизвестен

Полузащитник сербского клуба "ТСЦ Бачка Топола" Михайло Баньяц стал игроком "Краснодара".

Об этом сообщила пресс-служба российского клуба.

Контракт футболиста рассчитан до конца июня 2026 года.

В своем новом клубе Баньяц будет выступать под 14-м номером.

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