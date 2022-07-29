"Краснодар" победил "Урал" в матче с двумя пенальти

Фото: твиттер "Краснодара"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата России "Краснодар" на выезде обыграл "Урал" со счетом 3:1.

Победу екатеринбургскому клубу принесли дубль Эдуарда Сперцяна и гол Сергея Бородина. У хозяев отличился Алексей Каштанов.

"Урал" – "Краснодар" - 1:3 (0:1)

Голы: Бородин, 28 - 0:1, Сперцян, 59 (с пенальти) - 0:2, Сперцян, 74 (с пенальти) - 0:3, Каштанов, 90 - 1:3

"Урал": Помазун, Иллой-Айет, Герасимов (Шатов, 64; Железнов, 82), Кузьмичев, Быковский, Мишкич, Коновалов, Сунгатулин (Подберезкин, 64), Егорычев, Бикфалви, Каштанов.

"Краснодар": Сафонов, Бородин, Литвинов, Рамирес, Ионов (Халназаров, 88), Якимов (Кратков, 65), Сперцян (Кокоев, 86), Баняц (Самко, 81), Волков, Сулейманов (Ахметов, 81), Манелов.

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