"Краснодар" обыграл "Ростов" Карпина в РПЛ
Фото: твиттер "Краснодара"/Автор неизвестен
В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на своем поле обыграл "Ростов" со счетом 2:1.
Победу краснодарскому клубу принесли гол Никиты Кривцова и автогол Игоря Калинина. В составе гостей отличился Николай Комличенко.
"Краснодар", набрав 42 очка, вышел на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Ростов" с 34 очками остался на восьмой позиции.
"Краснодар" - "Ростов" - 2:1 (2:1)
Голы: Комличенко, 4 - 0:1, Кривцов, 14 - 1:1, Калинин, 16 (автогол) - 2:1
"Краснодар": Сафонов, Петров, Литвинов, Сорокин, Исаенко, Черников, Ионов (Самко, 80), Кривцов (Якимов, 57), Сперцян (Газинский, 58), Олусегун (Апеков, 68), Манелов (Сабуа, 68)
"Ростов": Песьяков, Калинин (Терентьев, 48), Осипенко, Мелехин, Сильянов, Глебов, Полоз, Байрамян, Щетинин (Селява, 28), Тугарев (Мельников, 76), Комличенко (Голенков, 75)
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