"Краснодар" обыграл "Локомотив" в матче с тремя удалениями
Фото: твиттер "Краснодара"/Автор неизвестен
В перенесенном матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на своем поле обыграл "Локомотив" со счетом 1:0.
Единственный гол в концовке встречи забил Александр Черников. Команды доигрывали матч в неполных составах из-за удалений Константина Марадишвили, Руслана Апекова и все того же Черникова.
"Краснодар", набрав 45 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Локомотив" с 41 очком остался на шестой позиции.
"Краснодар" – "Локомотив" - 1:0 (0:0)
Гол: Черников, 83 - 1:0
"Краснодар": Сафонов, Сорокин, Литвинов, Исаенко, Черников, Сперцян, Кривцов (Апеков, 70), Волков (Якимов, 87), Ионов, Манелов (Самко, 87), Олусегун.
"Локомотив": Гильерме, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Рыбус, Жемалетдинов (Карпукас, 54), Керк (Миранчук, 74), Марадишвили, Бека-Бека, Кухта (Камано, 74), Изидор.
Удаления: Марадишвили (48), Апеков (76), Черников (90+5).
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