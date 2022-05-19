"Краснодар" объявил об уходе трех футболистов
Фото: телеграм "Краснодара"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Краснодара" в клубном телеграм-канале объявила об уходе вратаря Евгения Городова, защитника Александра Мартыновича и полузащитника Юрия Газинского по окончании сезона.
Матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги против "Ахмата" станет для них последним в составе "быков".
32-летний Газинский выступал за "Краснодар" с 2013 года. Всего он провел за клуб 281 матч во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 29 результативных передач.
34-летний Мартынович играл за "быков" с 2010 по 2015 годы, а также с 2016 года. Он сыграл 268 матчей, забил шесть мячей и отдал семь голевых передач.
36-летний Городов выступал за "Краснодар" с 2011 по 2013 голы, а также с 2020 года. Всего он провел за клуб 34 матча и пропустил 50 голов.
Не пропустите: Кутепов покинет "Спартак". | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Луческу отказался возглавить турецкий топ-клуб
-
"Челси" нацелился на защитника "Милана"
-
Дзагоев покинет ЦСКА
-
ПСЖ готов заплатить 70 млн евро за одного из лидеров "Милана"
-
"Лацио" близок к подписанию хавбека "Шахтера"
-
"Краснодар" объявил об уходе трех футболистов
-
"Бавария" отказалась от варианта с Дембеле
-
Главные новости дня: 18 мая
-
"Айнтрахт" выиграл Лигу Европы
-
Кутепов покинет "Спартак"
-
Тринкау может перейти в португальский топ-клуб
-
"Барселона" назвала цену на Мингесу
-
"Манчестер Сити" проведет переговоры со Стерлингом
-
Погба окончательно решил покинуть "Манчестер Юнайтед"
-
Симеоне подал в суд на бывшую жену
-
Перишич не перейдет в "Ювентус"
-
Обамеянг ушел из сборной Габона
-
ЦСКА нацелился на одного из лидеров "Фенербахче"
-
Сборная Украины не смогла обыграть хорватский клуб
-
Девушка Жоау Феликса, возможно, изменяет ему с другим футболистом