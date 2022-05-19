"Краснодар" объявил об уходе трех футболистов

Фото: телеграм "Краснодара"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Краснодара" в клубном телеграм-канале объявила об уходе вратаря Евгения Городова, защитника Александра Мартыновича и полузащитника Юрия Газинского по окончании сезона.

Матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги против "Ахмата" станет для них последним в составе "быков".

32-летний Газинский выступал за "Краснодар" с 2013 года. Всего он провел за клуб 281 матч во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 29 результативных передач.

34-летний Мартынович играл за "быков" с 2010 по 2015 годы, а также с 2016 года. Он сыграл 268 матчей, забил шесть мячей и отдал семь голевых передач.

36-летний Городов выступал за "Краснодар" с 2011 по 2013 голы, а также с 2020 года. Всего он провел за клуб 34 матча и пропустил 50 голов.

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