"Краснодар" не смог обыграть дебютанта РПЛ

Фото: твиттер "Краснодара"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата России "Краснодар" на своем поле сыграл вничью с дебютантом РПЛ "Факелом".

У хозяев отличились Алексей Ионов и Эдуард Сперцян. В составе гостей забивали Аслан Дашаев и Роман Акбашев.

"Краснодар" – "Факел" - 2:2 (2:1)

Голы: Дашаев, 10 - 0:1, Ионов, 24 - 1:1, Сперцян, 40 - 2:1, Акбашев, 49 - 2:2

"Краснодар": Сафонов, Петров (Пивоваров, 46), Сорокин, Литвинов, Исаенко (Сулейманов, 55), Черников, Сперцян, Кривцов (Ахметов, 46), Ионов, Кордоба, Олусегун (Манелов, 81).

"Факел": Городовой, Дашаев (Суслов, 67), Божин, Черов, Магаль, Альшин, Акбашев, Квеквескири (Мендель, 72), Дмитриев (Шаваев, 81), Аппаев (Мастерной, 81), Максимов (Гонгадзе, 67).

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