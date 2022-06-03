"Краснодар" начал переговоры по трансферу Агаларова

Фото: твиттер Гамида Агаларова/Автор неизвестен

"Краснодар" намерен пригласить в команду форварда "Уфы" Гамида Агаларова.

В краснодарском клубе поставили задачу пригласить игрока на позицию нападающего, в то время как "Уфа" ищет для россиянина покупателя, так как за счет его продажи команда планирует пополнить бюджет.

Пока переговоры продолжаются и все еще рано говорить о том, что сделка близка к оформлению. Известно, что "Уфа" имеет и другие предложения по игроку.

По данным источника, за футболиста уфимцы хотят выручить 5 млн евро.

В сезоне-2021/22 Гамид стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 19 голов в 29 матчах.

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