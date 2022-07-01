Крал приостановил контракт со "Спартаком"

Фото: твиттер Алекса Крала/Автор неизвестен

Чешский полузащитник "Спартака" Алекс Крал на год приостановил контракт с "красно-белыми", сообщается на официальном сайте московского клуба.

Футболист воспользовался правилом ФИФА, которая разрешает иностранным игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами.

Ранее сообщалось, что хавбек может перейти в "Герту".

24-летний Крал выступает за "Спартак" с 2019 года. Всего он провел за клуб 60 матчей, не забил ни одного мяча и отдал шесть голевых передач. В прошлом сезоне выступал за "Вест Хэм" на правах аренды. Ранее чех играл за "Теплице" и "Славию". За сборную Чехии сыграл 31 матч и забил два мяча.

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