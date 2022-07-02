Крал попрощался с "Вест Хэмом" и не вспомнил про "Спартак"

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Крал попрощался с "Вест Хэмом" и не вспомнил про "Спартак"

Фото: твиттер Алекса Крала/Автор неизвестен

Чешский полузащитник "Спартака" Алекс Крал попрощался с "Вест Хэм Юнайтед", за который он играл на правах аренды во второй части прошлого сезона.

Примечательно, что в своей речи футболист даже не упомянул московский клуб.

"Для меня было честью носить эту футболку. Большое спасибо всем фанатам этого клуба за вашу поддержку и любовь. Желаю вам всего наилучшего", - написал Крал в соцсетях.

Напомним, что 1 июля футболист приостановил контракт со "Спартаком" в соответствии с новым правилом ФИФА.

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