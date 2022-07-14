Фото: сайт "Шальке"/Автор неизвестен

Полузащитник "Спартака" Алекс Крал перебрался в чемпионат Германии.

Там он будет выступать за "Шальке", о чем сообщила пресс-служба немецкого клуба.

По условиям контракта, Алекс проведет в команде ближайший сезон.

"С нетерпением жду встречи с партнерами по команде на сборах. Для меня очень важно провести первые тренировки в составе клуба.

Впереди нас ждут большой вызов, мы сыграем в одной из лучших лиг Европы. Наша задача подготовиться к сезону наилучшим образом и сделаем это", – сказал хавбек.

Напомним, что 1 июля футболист приостановил контракт со "Спартаком" в соответствии с новым правилом ФИФА.

Не пропустите: Жена владельца "Спартака" Зарема родила пятого ребенка. | https://dailysports.net