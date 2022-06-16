Крал может перебраться в Бундеслигу
Фото: твиттер Алекса Крала/Автор неизвестен
Чешский полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал может перейти в берлинскую "Герту", сообщает Fussball News.
По сведениям источника, немецкий клуб может арендовать футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуется "РБ Лейпциг", который тренирует Доменико Тедеско, ранее работавший с чехом в "Спартаке".
В минувшем сезоне 24-летний Крал выступал за "Вест Хэм" на правах аренды, провел за клуб шесть матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2024 года.
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|5
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|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
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|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
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|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
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|Майнц 05
|32
|34
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|Фортуна Дюссельдорф
|32
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|Вердер Бремен
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