Крал может перебраться в Бундеслигу

Фото: твиттер Алекса Крала/Автор неизвестен

Чешский полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал может перейти в берлинскую "Герту", сообщает Fussball News.

По сведениям источника, немецкий клуб может арендовать футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуется "РБ Лейпциг", который тренирует Доменико Тедеско, ранее работавший с чехом в "Спартаке".

В минувшем сезоне 24-летний Крал выступал за "Вест Хэм" на правах аренды, провел за клуб шесть матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Бакаев назвал причину перехода в "Зенит" из "Спартака". | https://dailysports.net