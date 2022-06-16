Крал может перебраться в Бундеслигу

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Крал может перебраться в Бундеслигу

Фото: твиттер Алекса Крала/Автор неизвестен

Чешский полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал может перейти в берлинскую "Герту", сообщает Fussball News.

По сведениям источника, немецкий клуб может арендовать футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуется "РБ Лейпциг", который тренирует Доменико Тедеско, ранее работавший с чехом в "Спартаке".

В минувшем сезоне 24-летний Крал выступал за "Вест Хэм" на правах аренды, провел за клуб шесть матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2024 года.

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