Коваленко отказался возвращаться в "Шахтер"

Фото: твиттер Виктора Коваленко/Автор неизвестен

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко отказался переходить в донецкий "Шахтер", сообщает Calcio Spezia.

По сведениям источника, футболист планируется остаться в Италии и вернуться в "Специю", за которую он играл в прошлом сезоне на правах аренды.

Напомним, что украинец является воспитанником "Шахтера" и выступал за клуб с 2015 по 2021 годы.

26-летний Коваленко в прошлом сезоне провел за "Специю" 27 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "Аталантой" действует до лета 2025 года.

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