Костич уже прибыл в Турин для перехода в "Ювентус"

Фото: сайт "Ювентуса"/Автор неизвестен

Полузащитник "Айнтрахта" Филип Костич все же станет игроком "Ювентуса".

Итальянский клуб опубликовал фото и видео прибытия серба в Турин.

За сербского футболиста итальянский клуб заплатит 17-18 млн евро с учетом бонусов.

Костич играл за немецкий клуб с 2018 года. На его счету 171 матч за клуб, 33 гола и 64 результативные передачи.

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