Коста-Рика вышла на ЧМ-2022
Фото: твиттер сборной Коста-Рики/Автор неизвестен
В стыковом матче за попадание на чемпионат мира 2022 года сборная Коста-Рики обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 1:0 и пробилась на мундиаль.
Единственный гол в начале встречи забил Хоэль Кэмпбелл.
На ЧМ-2022 костариканцы сыграют в группе Е вместе со сборными Испании, Германии и Японии.
Коста-Рика – Новая Зеландия - 1:0 (1:0)
Гол: Кэмпбелл, 3 - 1:0
Коста-Рика: Навас, Фуллер (Мартинес, 46), Дуарте, Кальво, Овьедо, Торрес (Уостон, 46), Борхес (Чакон, 79), Техеда, Кэмпбелл (Венегас, 90), Контрерас, Bennette (Руис, 46).
Новая Зеландия: Сэйл, Кирвен (Пэйн, 79), Рид (Джаст, 72), Туилома, Пейнакер, Какаче, Льюис (Стаменич, 80), Белл, Гарбетт (Уэйн, 60), Вуд, Greive (Барбарусес, 60).
Удаление: Барбарусес (69).
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|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3