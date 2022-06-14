Коста-Рика вышла на ЧМ-2022

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Коста-Рика вышла на ЧМ-2022

Фото: твиттер сборной Коста-Рики/Автор неизвестен

В стыковом матче за попадание на чемпионат мира 2022 года сборная Коста-Рики обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 1:0 и пробилась на мундиаль.

Единственный гол в начале встречи забил Хоэль Кэмпбелл.

На ЧМ-2022 костариканцы сыграют в группе Е вместе со сборными Испании, Германии и Японии.

Коста-Рика – Новая Зеландия - 1:0 (1:0)
Гол: Кэмпбелл, 3 - 1:0

Коста-Рика: Навас, Фуллер (Мартинес, 46), Дуарте, Кальво, Овьедо, Торрес (Уостон, 46), Борхес (Чакон, 79), Техеда, Кэмпбелл (Венегас, 90), Контрерас, Bennette (Руис, 46).

Новая Зеландия: Сэйл, Кирвен (Пэйн, 79), Рид (Джаст, 72), Туилома, Пейнакер, Какаче, Льюис (Стаменич, 80), Белл, Гарбетт (Уэйн, 60), Вуд, Greive (Барбарусес, 60).

Удаление: Барбарусес (69).

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