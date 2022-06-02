Косово, Эстония и Грузия одержали победы в Лиге наций

Фото: твиттер сборной Грузии/Автор неизвестен

Завершились несколько матчей 1-го тура группового этапа Лиги наций.

Стоит отметить успех Косово в матче с Кипром, разгромную победу Грузии над Гибралтаром, а также победу Эстонии над Сан-Марино.

Лига С

Группа 2

Кипр – Косово - 0:2 (0:0)

Голы: Бериша, 65 - 0:1, Жегрова, 78 - 0:2

Группа 4

Болгария – Северная Македония - 1:1 (1:0)

Голы: Десподов, 13 - 1:0, Ристовски, 50 - 1:1

Грузия – Гибралтар - 4:0 (2:0)

Голы: Кварацхелия, 12 - 1:0, Кашия, 33 - 2:0, Микаутадзе, 87 - 3:0, Казаишвили, 88 - 4:0

Лига D

Группа 2

Эстония – Сан-Марино - 2:0 (2:0)

Голы: Кирсс, 23 - 1:0, Тамм, 32 - 2:0

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