Косово, Эстония и Грузия одержали победы в Лиге наций
Фото: твиттер сборной Грузии/Автор неизвестен
Завершились несколько матчей 1-го тура группового этапа Лиги наций.
Стоит отметить успех Косово в матче с Кипром, разгромную победу Грузии над Гибралтаром, а также победу Эстонии над Сан-Марино.
Лига С
Группа 2
Кипр – Косово - 0:2 (0:0)
Голы: Бериша, 65 - 0:1, Жегрова, 78 - 0:2
Группа 4
Болгария – Северная Македония - 1:1 (1:0)
Голы: Десподов, 13 - 1:0, Ристовски, 50 - 1:1
Грузия – Гибралтар - 4:0 (2:0)
Голы: Кварацхелия, 12 - 1:0, Кашия, 33 - 2:0, Микаутадзе, 87 - 3:0, Казаишвили, 88 - 4:0
Лига D
Группа 2
Эстония – Сан-Марино - 2:0 (2:0)
Голы: Кирсс, 23 - 1:0, Тамм, 32 - 2:0
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4